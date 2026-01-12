Реклама

Экономика
13:48, 12 января 2026Экономика

В России заметили крупнейший с начала века спад

ИНП РАН: Доступность инвестиционных кредитов в РФ упала до минимума за 20 лет
Платон Щукин
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Только одно из семи российских предприятий получает долгосрочные банковские кредиты на инвестиционные цели. Об этом говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишет «Независимая газета».

Столь низкий уровень в последний раз фиксировался более 20 лет назад, в начале века. Даже в период кризисов 2008-го, 2014-го, 2020-го и 2022 годов такая ситуация не наблюдалась, то есть доступ к инвесткредитам был заметно выше.

Авторы исследования считают, что речь идет о следствии многолетней монетарной политики Банка России, потому что «наша банковская система с каждым годом все хуже выполняет одну из своих ключевых функций — перераспределение денег от финансово избыточных к финансово недостаточным экономическим агентам».

Такой результат они оценивают как провальный. Еще одним следствием политики подавления спроса и экономической активности стало снижение потребительских расходов населения.

Как отмечается в материале, рост номинальных потребительских расходов в конце декабря, по данным Сбериндекса, составил 2,7 процента. Если учитывать официальную инфляцию, то можно говорить о падении реальных расходов на 3,1 процента. При этом в отдельных категориях, например, в продовольственных товарах, наблюдается и номинальное падение.

На этом фоне доля жалоб на недостаточный платежеспособный спрос выросла до рекордного за все годы наблюдений уровня в 70,6 процента. В целом в течение года отношение российских предприятий к высокой ключевой ставке оставалось стабильным — более двух третей респондентов считали, что она отрицательно влияет на российскую экономику.

По оценкам ученых, глубина экономического кризиса удивила даже многих чиновников, а «управляемая мягкая посадка» оказалась куда менее управляемой и заметно менее мягкой, чем хотелось бы. Серьезный вклад в эту ситуацию внес не столько высокий уровень ключевой ставки, сколько продолжительность удерживания ее на этом уровне.

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и исполнительным органам субъектов федерации обеспечить в 2026 году восстановление темпов роста экономики.

