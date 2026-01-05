Путин поручил в 2026 году обеспечить рост экономики и собираемость налогов

Президент России Владимир Путин дал поручения по ключевым отраслям экономики. Перечень поручений главы государства опубликован Кремлем по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству, Центробанку России и исполнительным органам субъектов России поручено обеспечить в 2026 году восстановление темпов роста экономики, собираемость налогов и улучшение демографической ситуации в стране.

В документе указывается на необходимость обратить особое внимание на повышение сборов по налогам за счет «обеления» отдельных секторов экономики.

Президент поручил до 1 июня 2026 года увеличить размер государственной поддержки семей и улучшение их жилищных условий в зависимости от количества детей. Также среди мер по поддержке рождаемости в стране доступность продленки в школах, увеличение периода выплат пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях, льготные тарифы в такси для многодетных семей.

Также дано поручение проработать новые меры борьбы с телефонным мошенничеством.