19:41, 5 января 2026Россия

Путин дал поручения по ключевым отраслям экономики

Путин поручил в 2026 году обеспечить рост экономики и собираемость налогов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин дал поручения по ключевым отраслям экономики. Перечень поручений главы государства опубликован Кремлем по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству, Центробанку России и исполнительным органам субъектов России поручено обеспечить в 2026 году восстановление темпов роста экономики, собираемость налогов и улучшение демографической ситуации в стране.

В документе указывается на необходимость обратить особое внимание на повышение сборов по налогам за счет «обеления» отдельных секторов экономики.

Президент поручил до 1 июня 2026 года увеличить размер государственной поддержки семей и улучшение их жилищных условий в зависимости от количества детей. Также среди мер по поддержке рождаемости в стране доступность продленки в школах, увеличение периода выплат пособия по нетрудоспособности во время ухода за больным ребенком в многодетных семьях, льготные тарифы в такси для многодетных семей.

Также дано поручение проработать новые меры борьбы с телефонным мошенничеством.

