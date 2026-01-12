Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 11 января 2026Россия

Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ozon принял решение убрать из продажи некоторые ветеринарные препараты после того, как появились сообщения о массовых отравлениях подростков, которые якобы использовали лекарства для достижения наркотического эффекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса», — сообщили там, добавив, что приоритетом для компании является безопасность пользователей.

По некоторым данным, подростки заказывали ветеринарные препараты с габалентином — этот медикамент используют для лечения судорог — и употребляли их.

Летом сообщалось, что в Оренбургской области дети нашли на улице неизвестные таблетки и отравились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиянам все сложнее попасть в Европу. Какие трудности их ждут в 2026 году и какие страны все еще дают визы?

    Симоньян заявила о смене «вывески эпохи» из-за действий США в Венесуэле

    Симоньян сравнила Трампа и Линкольна

    Россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире

    Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

    Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok