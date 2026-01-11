Реклама

21:12, 11 января 2026Россия

Почти 50 тысяч человек остались без света из-за плохой погоды и атак ВСУ

В Запорожской области из-за погоды и атак ВСУ без света остаются 47 тыс. человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Почти 47 тысяч потребителей в Запорожской области остаются без света. Причиной тому стали плохие погодные условия и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Основная причина — резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи», — говорится в сообщении. Как уточнил Балицкий, фиксируются атаки БПЛА ВСУ на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ.

По его словам, сейчас специалисты делают все возможное для устранения аварий в кратчайшие сроки.

10 января аварийное отключение электричества произошло в нескольких районах Приморского края.

