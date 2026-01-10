Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 10 января 2026Россия

Часть российского региона осталась без света

Владивосток и два района Приморского края остались без света из-за аварии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких районах Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, отключение света произошло вечером в субботу, 10 января. Оно коснулось жителей Владивостока, а также Хасанского округа и Надеждинского района.

Аварийно-восстановительные работы поставлены на контроль. Проводится проверка.

Ранее два хутора в Ростовской области остались без электричества после атаки беспилотников. Речь идет о хуторах Светлый и Волченский. Никто из людей при атаке дронов не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили разочарование Трампа в Путине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Плющенко объяснил возвращение в академию избитой матерью фигуристки

    Часть российского региона осталась без света

    В США допустили неожиданное высказывание о планах на Гренландию

    Во Франции заявили о бюджетном удушье

    В Европе призвали наказать Россию после удара «Орешником»

    На известном российском горнолыжном курорте произошло массовое отравление

    В Ростовской области два хутора остались без электричества после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok