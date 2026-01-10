Часть российского региона осталась без света

Владивосток и два района Приморского края остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких районах Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, отключение света произошло вечером в субботу, 10 января. Оно коснулось жителей Владивостока, а также Хасанского округа и Надеждинского района.

Аварийно-восстановительные работы поставлены на контроль. Проводится проверка.

Ранее два хутора в Ростовской области остались без электричества после атаки беспилотников. Речь идет о хуторах Светлый и Волченский. Никто из людей при атаке дронов не пострадал.

