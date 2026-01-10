В Ростовской области два хутора остались без электричества после атаки БПЛА

Хутора Светлый и Волченский остались без электричества после атаки БПЛА

Два хутора в Ростовской области остались без электричества после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram.

«В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП обесточены хутора Светлый и Волченский», — написал Слюсарь. Он добавил, что в хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов выбиты стекла и осколками повреждены два легковых автомобиля.

При этом губернатор уточнил, что никто из людей не пострадал.

Ранее в январе над регионами России сбили восемь украинских БПЛА. Большая часть беспилотников — сразу пять штук — была с 15 до 20 часов сбита над территорией Липецкой области.