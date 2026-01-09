Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:18, 9 января 2026Россия

Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

В Минобороны сообщили об уничтожении восьми беспилотников над регионами России
Лилиана Набиуллина (редактор)

Дежурные средства ПВО РФ в пятницу, 9 января, уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Большая часть беспилотников — сразу пять штук — была с 15 до 20 часов сбита над территорией Липецкой области, уточнили в ведомстве. По одному БПЛА также уничтожили над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей.

В ночь с 8 на 9 января стало известно о серии взрывов над Орлом. Местные жители, по данным Shot, услышали минувшей ночью около пяти громких звуков, раздавшихся в восточной, центральной и северной частях города. В небе просматривались яркие вспышки, а в рамах «звенели стекла». Губернатор региона Андрей Клычков призвал горожан укрыться в помещениях без окон на фоне ракетной опасности.

Ранее в Минобороны России раскрыли число беспилотников, сбитых в стране в ночь на 8 января. Их оказалось 66: по данным ведомства, наибольшее число БПЛА дежурные средства ПВО перехватили над Крымом и Краснодарским краем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Польша вызвала посла Венгрии из-за укрывательства своих граждан

    Зеленский включил Буданова в состав ставки верховного главнокомандующего

    Дмитриев ответил на слова премьера Италии о России

    Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

    Генсек ООН выступил с призывом после слов Трампа о ненужности международного права

    В США раскрыли цель отправки самолета Госдепа в Венесуэлу

    Зеленский раскритиковал Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok