Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

В Минобороны сообщили об уничтожении восьми беспилотников над регионами России

Дежурные средства ПВО РФ в пятницу, 9 января, уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Большая часть беспилотников — сразу пять штук — была с 15 до 20 часов сбита над территорией Липецкой области, уточнили в ведомстве. По одному БПЛА также уничтожили над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей.

В ночь с 8 на 9 января стало известно о серии взрывов над Орлом. Местные жители, по данным Shot, услышали минувшей ночью около пяти громких звуков, раздавшихся в восточной, центральной и северной частях города. В небе просматривались яркие вспышки, а в рамах «звенели стекла». Губернатор региона Андрей Клычков призвал горожан укрыться в помещениях без окон на фоне ракетной опасности.

Ранее в Минобороны России раскрыли число беспилотников, сбитых в стране в ночь на 8 января. Их оказалось 66: по данным ведомства, наибольшее число БПЛА дежурные средства ПВО перехватили над Крымом и Краснодарским краем.