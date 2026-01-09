Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Орлом прогремела серия взрывов, объявлена ракетная опасность.

Серия взрывов прогремела над городом Орел. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали порядка пяти громких звуков в восточной, центральной и северной частях Орла. В небе наблюдались яркие вспышки, «звенели стекла в рамах».

Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники. Слышна сирена воздушной опасности.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков заявил, что в Орловской области объявили ракетную опасность. Он призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду ракетами, серьезно повредив объект инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

