Россия
00:52, 9 января 2026Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Над Орлом прогремела серия взрывов, объявлена ракетная опасность.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Серия взрывов прогремела над городом Орел. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что слышали порядка пяти громких звуков в восточной, центральной и северной частях Орла. В небе наблюдались яркие вспышки, «звенели стекла в рамах».

Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники. Слышна сирена воздушной опасности.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков заявил, что в Орловской области объявили ракетную опасность. Он призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгороду ракетами, серьезно повредив объект инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

