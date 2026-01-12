Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:29, 12 января 2026Силовые структуры

Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

Бывший топ-менеджер «Трансконтейнера» Исуринс сотрудничает со следствием
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший глава FESCO и «Трансконтейнера» Александр Исуринс сотрудничает со следствием по делу о растрате 6,5 миллиона рублей. Подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу появились у РИА Новости.

Бывший топ-менеджер находится под стражей.

По версии следствия, Исуринс причастен к хищению 6 миллионов 527 тысяч рублей, когда «Трансконтейнер» дважды оплатил услуги двум разным компаниям за фрахтование судна для осуществления контейнерных перевозок в порту Восточный Приморского края. Один из денежных переводов правоохранители сочли излишним.

Это дело открыло панораму многомиллиардных схем, годами действовавших в отечественной логистике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

    Мужчин предупредили о сильнее всего бьющем по потенции факторе

    Герой России раскрыл полученные от пленного офицера ВСУ данные

    Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

    Россиян призвали готовиться к бурям

    В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

    У российского бизнесмена отобрали бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok