Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

Бывший топ-менеджер «Трансконтейнера» Исуринс сотрудничает со следствием

Бывший глава FESCO и «Трансконтейнера» Александр Исуринс сотрудничает со следствием по делу о растрате 6,5 миллиона рублей. Подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу появились у РИА Новости.

Бывший топ-менеджер находится под стражей.

По версии следствия, Исуринс причастен к хищению 6 миллионов 527 тысяч рублей, когда «Трансконтейнер» дважды оплатил услуги двум разным компаниям за фрахтование судна для осуществления контейнерных перевозок в порту Восточный Приморского края. Один из денежных переводов правоохранители сочли излишним.

Это дело открыло панораму многомиллиардных схем, годами действовавших в отечественной логистике.