Ревнивый россиянин сжег возлюбленную и ее сыновей

В Новгородской области ревнивец сжег возлюбленную и ее сыновей

В Новгородской области предстанет перед судом обвиняемый в тройной расправе 63-летний россиянин. Об этом региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 июня мужчина приревновал свою 64-летнюю возлюбленную, которая разорвала с ним отношения и которую он не мог забыть. Ревнивец пришел к дому женщины выяснить отношения, но снова случился конфликт. Обратно обвиняемый вернулся уже с канистрой, облил строение бензином и поджог. Двое сыновей женщины 1988 и 1979 годов рождения, находившиеся внутри, не выжили в пожаре, как и их мать.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

