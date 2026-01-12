Россиян предупредили об основных схемах мошенников в 2026 году

Мошенники в 2026 году будут чаще вымогать у своих жертв наличные, а не просить перевести деньги онлайн. Об этом россиянам в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов, раскрывший также основные схемы преступников.

«В 2026 году продолжится тенденция на переход от банковских переводов к наличным. Это обусловлено введением новых мер, усложнивших онлайн-переводы: введением ответственности за дропперство, периодом "охлаждения" и других. Продолжат применяться схемы с использованием искусственного интеллекта — в первую очередь, по причине доступности и снижении порога входа для пользования подобными сервисами», — предупредил Горбунов.

Он добавил, что в корпоративном сегменте более заметен другой тренд — повышение квалификации хакеров, с помощью чего они превращают атаки в игру вдолгую. Кроме того, преступники буду активнее применять комбинированный подход, основанный как на уязвимостях легитимного программного обеспечения, так и на применении вредоносного.

«Согласно исследованию "Кода Безопасности", среди легитимного ПО у киберпреступников наиболее популярными оказались Telegram, Microsoft Office, Share Point, браузеры на базе Chrome, а также инструменты удаленного доступа, например, Any Desk, Screen Connect. Основное вредоносное ПО — трояны-стилеры (Lumma Stealer), бэкдоры, программы-вымогатели и фреймворки, позволяющие управлять атаками (Cobalt Strike)», — заключил Горбунов.

Ранее россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников. В частности, в 2026 году киберпреступники будут создавать дипфейки для обмана жителей страны не заранее, а в режиме реального времени.