Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:43, 12 января 2026Экономика

Россиян призвали сделать одно действие перед продажей квартиры

«Метриум»: Перед продажей нужно сравнить выручку и изначальную стоимость жилья
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Перед продажей квартиры стоит сравнить цену, по которой она была приобретена ранее, и предполагаемую выручку от продажи. Такой совет желающим избавиться от жилья россиянам дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».

В первую очередь совет касается собственников, которые приобрели квартиру недавно. По словам эксперта, продажа с целью покупки нового жилья оправдана в том случае, если хочется сменить локацию или переехать в более современный дом. При этом расширить площадь без дополнительных трат и потери удобств сейчас не удастся.

«Главная проблема с продажей квартиры в 2026 году, во всяком случае в первом полугодии, — это относительно слабый спрос», — отметил Сырцов. Он добавил, что позже улучшатся условия для ипотеки. Кроме того, инфляция подталкивает цены вверх, поэтому россияне теряют больше денег, откладывая продажу и покупку жилья.

Ранее инвестор Владимир Виноградов спрогнозировал рост цен на жилье. По его оценке, в феврале квартиры подорожают на три-пять процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok