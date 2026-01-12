Россиян призвали сделать одно действие перед продажей квартиры

«Метриум»: Перед продажей нужно сравнить выручку и изначальную стоимость жилья

Перед продажей квартиры стоит сравнить цену, по которой она была приобретена ранее, и предполагаемую выручку от продажи. Такой совет желающим избавиться от жилья россиянам дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».

В первую очередь совет касается собственников, которые приобрели квартиру недавно. По словам эксперта, продажа с целью покупки нового жилья оправдана в том случае, если хочется сменить локацию или переехать в более современный дом. При этом расширить площадь без дополнительных трат и потери удобств сейчас не удастся.

«Главная проблема с продажей квартиры в 2026 году, во всяком случае в первом полугодии, — это относительно слабый спрос», — отметил Сырцов. Он добавил, что позже улучшатся условия для ипотеки. Кроме того, инфляция подталкивает цены вверх, поэтому россияне теряют больше денег, откладывая продажу и покупку жилья.

Ранее инвестор Владимир Виноградов спрогнозировал рост цен на жилье. По его оценке, в феврале квартиры подорожают на три-пять процентов.