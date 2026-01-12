Реклама

Силовые структуры
Следствие и суд Криминал Полиция и спецслужбы
12:49, 12 января 2026 Силовые структуры

Россияне сожгли банный комплекс и попали на видео

Трое мужчин сожгли банный комплекс в Омске из-за неприязни к его владельцу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Омске сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в поджоге банного комплекса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде и балаклаве заходит в помещение бани. В руках у него канистра с неизвестным веществом. Злоумышленник обливает стены жидкостью из канистры, а затем поджигает. Огонь моментально охватывает здание.

Все произошло на улице Демьяна Бедного. Трое мужчин решили сжечь здание бани, чей владелец им не понравился. Для этого один из них проник на территорию комплекса и совершил поджог, а двое других прикрывали его и помогали сбежать с места преступления.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. В момент возгорания людей в помещении не было.

Ранее в Нижегородской области мужчину обвинили в попытке поджога административного здания.

