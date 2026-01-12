В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

Россиянин сжег автомобиль, пытаясь поджечь администрацию Арзамаса

В Нижегородской области россиянина обвинили в попытке поджога административного здания. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным следствия, мужчина решил совершить теракт и вооружившись несколькими бутылками с зажигательной смесью пришел к зданию городской администрации Арзамаса. Он начал поджигать коктейли Молотова и бросать их в здание. Однако строение не пострадало, в отличие от автомобиля нападавшего, который загорелся из-за попавшей в салон горючей смеси.

Злоумышленника задержали полицейские, которые также предприняли необходимые меры к ликвидации возгорания.

