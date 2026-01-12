Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:03, 12 января 2026Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за избиение малолетних детей

В Архангельской области осудят мужчину за избиение детей сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Архангельской области осудят мужчину за избиение детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 («Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по май 2024 года 47-летний местный житель, ранее судимый за насильственные преступления, в состоянии алкогольного опьянения и на почве личной неприязни избивал малолетнюю дочь и сына сожительницы.

Мать пострадавших сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе следствия в органы системы профилактики рецидивной преступности внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что появились подробности о нокаутировавшем российскую пенсионерку курьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok