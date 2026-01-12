Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

«Ведомости»: Снижение цен на нефть ударит по курсу рубля в 2026 году

Снижение мировых цен на нефть (в том числе на российский экспортный сорт Urals) продолжит оказывать влияние на курс рубля в 2026 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков.

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец включила вышеуказанный фактор к числу основных причин ожидаемого ослабления рубля к доллару. В качестве других факторов она назвала снижение экспортной выручки российских нефтяных компаний, усиление санкционного давления со стороны западных стран, умеренное восстановление импорта и сокращение предложения валюты со стороны Центробанка (ЦБ).

Все это, прогнозирует эксперт, может привести к повышению курса доллара в среднем до 90 рублей. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко, в свою очередь, ожидает еще более сильного ослабления российской валюты. В 2026 году, считает он, котировки доллара поднимутся до 92,5-97,5 рубля.

Это близко к оптимальному для российских сырьевых экспортеров коридору, отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, более выгодным для отечественной экономики стал бы курс доллара в 90-100 рублей. При таком раскладе, отмечал руководитель финансовой организации, отечественные нефтяники могли бы рассчитывать на увеличение выручки, а российский бюджет — на дополнительные поступления от продажи сырья. В этом случае у проблемных отраслей появился бы шанс на допфинансирование со стороны государства, что особенно актуально с учетом кризиса в большинстве ключевых сфер.

