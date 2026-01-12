Реклама

Сенатор предрек конец НАТО при одном условии

Сенатор Мерфи заявил NBC, что захват Гренландии будет означать конец НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Любая попытка Вашингтона захватить Гренландию силой фактически разрушит Североатлантический альянс, заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью NBC.

«Это означало бы конец НАТО», — заявил он.

На вопрос ведущей Кристен Уэлкер о последствиях подобного шага сенатор ответил, что реализация такого сценария будет противоречить фундаментальным принципам коллективной безопасности и нанесет удар по доверию к США как к центральному игроку альянса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией. По его словам, только принадлежность острова Соединенным Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.

