Сенатор предрек конец НАТО при одном условии

Сенатор Мерфи заявил NBC, что захват Гренландии будет означать конец НАТО

Любая попытка Вашингтона захватить Гренландию силой фактически разрушит Североатлантический альянс, заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью NBC.

«Это означало бы конец НАТО», — заявил он.

На вопрос ведущей Кристен Уэлкер о последствиях подобного шага сенатор ответил, что реализация такого сценария будет противоречить фундаментальным принципам коллективной безопасности и нанесет удар по доверию к США как к центральному игроку альянса.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией. По его словам, только принадлежность острова Соединенным Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.