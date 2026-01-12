Стало известно о смерти на СВО 21-летнего бойца

В Волгоградской области сообщили о смерти 21-летнего бойца

В Волгоградской области сообщили о смерти 21-летнего бойца специальной военной операции (СВО). Историю мужчины рассказывает сетевое издание «Волгоград онлайн».

Алексей Рогулькин ушел на СВО добровольцем в ноябре 2024 года. Опыта армейской службы у него не было — до отправки в зону боевых действий россиянин работал на одном из предприятий аграрного сектора.

По словам матери Рогулькина, у ее сына было ранение. «На ногу наступать не мог, но все равно пошел на задание», — пояснила она. Вскоре после боевого выхода с ней на связь вышел командир бойца и сообщил, что тот пропал без вести.

Алексея Рогулькина опознали 2 января — более чем через четыре месяца после смерти. Бойца похоронили с воинскими почестями в поселке Арчединского Лесхоза.

Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО Виталия Свистунова. Военнослужащий родился в 2007 году и воспитывался бабушкой.