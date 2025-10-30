Россия
Раскрыты подробности об ушедшем на СВО в 18 лет и не выжившем россиянине

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Не выживший на спецоперации (СВО) 18-летний Виталий Свистунов был сиротой. Подробности о бойце из Башкирии раскрыла член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова в Telegram.

О смерти солдата 2007 года рождения стало известно в конце октября.

Ахмедова рассказала, что матери мальчика не стало, когда тому было четыре года. Кроме того, в 2023 году он лишился отца — смерть мужчины носила криминальный характер. С тех пор воспитанием Свистунова занималась бабушка.

Она и рассказала, что Свистунов с детства мечтал быть защитником Родины. Контракт с Минобороны он подписал через месяц после достижения совершеннолетия. Бабушку он поставил перед фактом, что уходит на СВО.

Ранее во Владимирской области сообщили о смерти в бою 19-летнего участника СВО. Мужчина родился в 2006 году, окончил среднюю школу и училище. Подписать контракт с Минобороны он решил в ноябре 2024 года. Возможно, это произошло вскоре после достижения им совершеннолетия. Прощание с ним состоялось в конце сентября.

