Стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО

Во Владимирской области сообщили о смерти бойца СВО, ему было 19 лет

Во Владимирской области сообщили о смерти в бою 19-летнего участника специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в публикации издания «Зебра».

Мужчина родился в 2006 году, окончил среднюю школу и училище. Подписать контракт с Минобороны он решил в ноябре 2024 года. Возможно, это произошло вскоре после достижения им совершеннолетия.

Солдата не стало на боевом задании на территории Луганской народной республики. Прощание с ним состоялось 29 сентября.

