Сотни человек пришли на похороны изуродованного украинским дроном бойца СВО

В Ростовской области сотни человек пришли проститься с бойцом СВО

Сотни человек пришли на похороны изуродованного украинским дроном бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

За время службы мужчина был дважды ранен. После одного из ранений ему пришлось некоторое время передвигаться на инвалидной коляске. Однако затем боец вернулся в строй. В мае связь с солдатом пропала. А в июле сослуживец сообщил его матери, что мужчины не стало.

Солдат стал целью украинского беспилотника. Характер полученных им травм не позволял опознать его визуально. Несмотря на сохранившийся солдатский жетон, родственники мужчины верили, что ему удалось спастись. Их надежды рухнули после получения результатов экспертизы ДНК. Бойца похоронили с воинскими почестями, проститься с ним пришли около 200 человек.

Тем временем власти Кургана выделили еще один земельный участок для захоронения военнослужащих. Под эти цели было отведено свыше гектара земли на городском кладбище. При этом хоронить гражданских на участке запрещено.