На российском кладбище выделили гектар земли для захоронения военных

В Кургане выделили гектар земли для захоронения военнослужащих. Об этом сообщает Ura.ru.

В постановлении горадминистрации, на которое ссылается издание, говорится о выделении для указанной цели участка площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Это соответствует 1,1 гектара.

Территория будет предназначена для захоронения исключительно военнослужащих. Обустраивать там могилы для гражданских лиц постановлением запрещается.

