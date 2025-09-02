Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 2 сентября 2025Россия

На российском кладбище выделили гектар земли для захоронения военных

В Кургане выделили гектар земли для захоронения военнослужащих
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

В Кургане выделили гектар земли для захоронения военнослужащих. Об этом сообщает Ura.ru.

В постановлении горадминистрации, на которое ссылается издание, говорится о выделении для указанной цели участка площадью свыше 11 тысяч квадратных метров. Это соответствует 1,1 гектара.

Территория будет предназначена для захоронения исключительно военнослужащих. Обустраивать там могилы для гражданских лиц постановлением запрещается.

Ранее в ХМАО показали кладбище, разросшееся из-за могил участников спецоперации. На его центральном месте, где захоронены кавалеры ордена Мужества, по словам местных СМИ, «свободных мест почти нет».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Финляндии заявил о «победе» страны в войне с СССР

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    Конкурент Сафонова перешел из ПСЖ в «Манчестер Сити»

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Коллекторов обвинили в угрозах семье бойца СВО из-за микрокредита в девять тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости