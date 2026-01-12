В России собрались строить новые мощности для хранения топлива

«Известия»: Новак поручил проработать идею роста объемов хранения топлива на НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны увеличить мощности по хранению произведенного топлива и количество эстакад, с помощью которых нефтепродукты наливаются в железнодорожные и автоцистерны. Об этом со ссылкой на идеи, обсуждавшиеся на совещании правительства по вопросам топливообеспечения в конце 2025 года, пишут «Известия».

Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить соответствующие предложения отраслевым регуляторам и ведомствам, а также заинтересованным нефтяным компаниям.

Еще одним требованием, высказанным на совещании, стала проработка вопроса об обязательствах нефтяных компаний отправлять на переработку не менее 40 процентов добываемой нефти и вести поставки на внутренний рынок. Оценкой такой инициативы займутся Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева заметила, что о расширении мощностей по хранению топлива говорят уже не первый год, однако проблема до сих пор не решена. Одним из следствий их дефицита становится локальная нехватка топлива в отдельные периоды высокого спроса и слабого предложения.

По ее словам, камнем преткновения остается высокая стоимость работ. Дискуссия по строительству только начинается, но сами нефтяники явно будут просить налоговых преференций в обмен на развитие систем хранения. В настоящее время они инвестируют свободные средства в постоянные ремонты, поэтому лишних денег для указанных целей у них просто нет.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин оценивает вложения в 60-100 миллиардов рублей на один миллион тонн мощностей хранения. Он считает реалистичным вариант их увеличения на 0,5-1,5 миллиона тонн, что позволит обеспечить неделю спроса в стране, но если говорить о больших объемах, то они обойдутся дороже.

