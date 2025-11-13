Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 13 ноября 2025Экономика

Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

«Ъ»: Орский НПЗ полностью остановил переработку нефти из-за ремонта оборудования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) полностью приостановил переработку сырья в понедельник, 10 ноября, из-за ремонта оборудования на одном из технологических объектов. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его данным, период работ увеличился из-за того, что во вторник, 11 ноября, ремонт пришлось вести в ограниченном режиме из-за «неблагоприятных внешних факторов». Возобновление переработки ожидается на этой неделе.

Ранее об остановке Орского НПЗ сообщали иностранные СМИ. По их данным, причиной проблемы стало повреждение оборудования из-за атаки беспилотников. Что было повреждено, не уточнялось.

Орский НПЗ (ПАО «Орскнефтеоргсинтез») выпускает бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Его максимальная мощность переработки составляет 5,76 миллиона тонн в год. В прошлом году предприятие переработало 4,19 миллиона тонн нефтяного сырья.

О первых атаках беспилотников на Орск сообщалось в начале октября. На этой неделе в аэропорту Орска вводились ограничения на полеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Появилась возможность купить дом с вышкой ЛЭП на участке

    Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

    Самая красивая россиянка рассказала об атмосфере на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Мерц предъявил требование к Зеленскому из-за коррупционного скандала

    С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

    Захарова объяснила отказ итальянской газеты публиковать интервью Лаврова

    Около 20 подростков напали на помощника машиниста в российском регионе

    Названо число употребляющих наркотики в России

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости