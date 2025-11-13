Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

«Ъ»: Орский НПЗ полностью остановил переработку нефти из-за ремонта оборудования

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) полностью приостановил переработку сырья в понедельник, 10 ноября, из-за ремонта оборудования на одном из технологических объектов. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По его данным, период работ увеличился из-за того, что во вторник, 11 ноября, ремонт пришлось вести в ограниченном режиме из-за «неблагоприятных внешних факторов». Возобновление переработки ожидается на этой неделе.

Ранее об остановке Орского НПЗ сообщали иностранные СМИ. По их данным, причиной проблемы стало повреждение оборудования из-за атаки беспилотников. Что было повреждено, не уточнялось.

Орский НПЗ (ПАО «Орскнефтеоргсинтез») выпускает бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты. Его максимальная мощность переработки составляет 5,76 миллиона тонн в год. В прошлом году предприятие переработало 4,19 миллиона тонн нефтяного сырья.

О первых атаках беспилотников на Орск сообщалось в начале октября. На этой неделе в аэропорту Орска вводились ограничения на полеты.