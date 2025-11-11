Путешествия
Временные ограничения введены в одном российском аэропорту

Росавиация: В аэропорту Калуги введены временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Калуга (Грабцево).

Прием и выпуск воздушных судов ограничен 11 ноября с 23:18. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения вводились в аэропортах Орска, Оренбурга и Уфы. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета, выполнявшие рейсы в Уфу.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Были выбиты окна в нескольких домах Заводского района, пострадала одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

