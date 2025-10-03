Россия
13:20, 3 октября 2025Россия

Появились подробности о долетевших до города на Урале тяжелых дронах-камикадзе

Shot: ВСУ атаковали Орск тремя дронами типа «Лютый»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины атаковали Орск Оренбургской области тремя тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый». Подробности о беспилотниках, долетевших до уральского города, появились у Shot в Telegram.

По информации издания, дроны преодолели порядка 1,5 тысячи километров.

Ранее губернатор Оренбургской области Солнцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленный объект. По его словам, работа предприятия не нарушена. Пострадавших нет. Другие подробности о происшествии глава региона не привел.

Об атаке беспилотников на Орск стало известно 3 октября. По неподтвержденным официально данным, как минимум два дрона упали в черте города.

