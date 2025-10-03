Россия
12:15, 3 октября 2025

Стало известно об атаке Украины на отдаленный от границы российский город

Стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Орск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Орск в Оренбургской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Удары по отдаленному от границы российскому городу наносились при помощи двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба упали в черте города.

Мэр Орска Артем Воробьев в своем Telegram-канале написал, что в настоящее время в городе работают силы министерства обороны. Он также попросил жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на пятницу, 3 октября, атаковали Россию с помощью двух десятков дронов. По данным оборонного ведомства, больше всего летательных аппаратов — девять — сбили над акваторией Черного моря.

