Мир
18:02, 12 января 2026

Трамп захотел найти способы ослабить власть в Иране

Axios: Трамп проведет совещание СНБ для обсуждения поддержки протестов в Иране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Иране

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Президент США Дональд Трамп проведет совещание Совета по национальной безопасности (СНБ) для обсуждения возможных вариантов поддержки протестов в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Ожидается, что во вторник (13 января — прим. «Ленты.ру») Трамп проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты поддержки протестов и ослабления режима в Иране», — сообщает агентство.

Ранее спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов ответить на возможную атаку США на Исламскую Республику и преподать Трампу «незабываемый урок».

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Ирана на американские военные и коммерческие объекты. Президент США отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

