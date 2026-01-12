Реклама

Бывший СССР
18:50, 12 января 2026

Украина передаст Трампу финальный документ о гарантиях безопасности США

Зеленский поручил передать Трампу документ о гарантиях безопасности США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил переговорной делегации передать на рассмотрение лидеру США Дональду Трампу финальный документ об американских гарантиях безопасности. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Зеленского.

«Поручил доработать и передать на рассмотрение на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

Зеленский выразил уверенность, что подготовленные Киевом соглашения — это документ исторического масштаба.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. По данным издания, договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение 10 лет.

