Россия
22:37, 12 января 2026Россия

В Госдуме обвинили фон дер Ляйен во лжи после слов о России

Депутат ГД Белик назвал призыв фон дер Ляйен к России по миру на Украине ложью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thierry Monasse / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее призыва к России продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Заявление Урсулы фон дер Ляйен — лживые, как и вся политика Евросоюза по отношению к России. Мы хотим мира, но не ценой каких-то уступок за счет нашей национальной безопасности», — подчеркнул политик.

При этом европейские страны, напротив, не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку до сих пор не выступили с реальными и конструктивными предложениями по разрешению украинского конфликта, добавил он.

По словам депутата, именно в Европарламенте находится наибольшее количество «ястребов войны» во всем западном полушарии. «Только ЕС и Британия оттаскивают всеми силами Украину от мирного урегулирования военного конфликта и все больше подливают масла в огонь военного конфликта», — сказал он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Россия должна продемонстрировать заинтересованность в мире. Она также сообщила, что наряду с мирным планом, который Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года, существуют четко определенные гарантии безопасности для Киева со стороны Вашингтона и Европы.

