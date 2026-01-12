В России захотели ввести закон о запрете выдачи проходящих военную службу иностранцев

В ГД поддержали закон о запрете выдачи проходящих службу в ВС РФ иностранцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал закон о запрете выдачи проходящих службу в Вооруженных силах России (ВС РФ) иностранцев. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении, передает РИА Новости.

Речь идет об инициативе, согласно которой предусматривается отказ в выдаче человека иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранца, заключившего контракт с Минобороны России о прохождении военной службы.

Изменения намерены внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России «Отказ в выдаче лица».

Ранее президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство страны иностранных бойцов. Они, в частности, могут обратиться для получения документа на основании выписки из приказа увольнения из войск или решения соответствующей комиссии.