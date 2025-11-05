Россия
20:41, 5 ноября 2025Россия

Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России иностранных бойцов

Путин утвердил временный порядок приема в гражданство иностранных бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство страны иностранных бойцов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые: положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в указе.

В документе также сказано, что иностранные граждане, участвовавшие в проведении специальной военной операции (СВО), могут обратиться для приема в гражданство России на основании выписки из приказа увольнения из войск или решения соответствующей комиссии.

Ранее Владимир Путин пообщался с детьми российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. Он встретился с детьми бойцов СВО на Красной площади в Москве. Помимо того, глава государства также пообщался с представителями молодежных организаций.

