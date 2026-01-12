В российском городе ребенок остался без пальца после взрыва петарды

В Новосибирске ребенок остался без пальца после взрыва петарды

В Новосибирске ребенок лишился пальца после взрыва петарды. О происшествии сообщили в областной клинической больнице.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, но известно о нем стало только сейчас. Шестилетний мальчик поступил в больницу с обширной травмой кисти левой руки — были переломаны кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервные пучки.

Как сообщили в медорганизации, медикам удалось зашить руку, но указательный палец спасти не удалось — его фактически ампутировали, а кожный лоскут с него использовали, чтобы закрыть рану кисти.

«Даже сохранить палец с чисто косметической целью не имело смысла: он не рос бы вместе со всем телом, а оставался таким же маленьким и к тому же абсолютно обездвиженным», — пояснил заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников.

Ранее в Троицке подросток решил при помощи петарды отомстить продавщице за отказ продать зажигалку. Происшествие попало на видео.

