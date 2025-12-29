Реклама

14:59, 29 декабря 2025

В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Троицке, входящем в состав Москвы, подросток решил при помощи петарды отомстить продавщице за отказ продать зажигалку. Видео опубликовал Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, как мальчик с портфелем за спиной забегает в павильон, поджигает петарду, бросает ее и выбегает. Затем слышится хлопок.

В результате пострадала сотрудница магазина, полученные ей травмы не уточняются. При этом продавщица попросила не наказывать школьника, однако потребовала от его родителей возместить убытки и затраты на лечение.

Ранее в Саратове подростку разорвало руку петардой, подобранной во дворе жилого дома. Травматологи несколько часов оперировали пострадавшего и сумели сохранить ему руку. Но теперь мальчику предстоит длительный период реабилитации.

