Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:36, 12 января 2026Бывший СССР

Власти Украины обвинили в сокрытии последствий удара «Орешником»

Бизнесмен Доротич: Власти Украины скрывают последствия удара «Орешником»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава выступающего в защиту малого бизнеса движения «SaveФОП» Сергей Доротич, уехавший с Украины, в эфире YouTube-канала «Liberty UA» обвинил власти страны в сокрытии последствий удара российской баллистической ракетой «Орешник».

Он ответил на вопрос ведущей, достигла ли ракета военной или политической цели.

«Я думаю, была какая-то третья цель, о которой не рассказывает наша власть. Не знаю, кого как, но меня это и ошеломляет, и раздражает. Мы ведь понимаем, что эта секретность — исключительно от украинцев. Обо всех секретах Россия знает», — заявил бизнесмен.

Доротич назвал нынешние власти диверсантами, которые скрывают последствия атаки. Он напоимнил, что инфраструктурой может быть как «столбик у дороги», так и газохранилище, куда, вероятно, и попала ракета.

Ранее сообщалось, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Позднее на Украине рассказали, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

    Власти Украины обвинили в сокрытии последствий удара «Орешником»

    ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

    Сенатор предрек конец НАТО при одном условии

    Пойманная в реке гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала специалистов

    Россиян предупредили об основных схемах мошенников в 2026 году

    На Украине оценили слова британского министра о похищении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok