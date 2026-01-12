Власти Украины обвинили в сокрытии последствий удара «Орешником»

Бизнесмен Доротич: Власти Украины скрывают последствия удара «Орешником»

Глава выступающего в защиту малого бизнеса движения «SaveФОП» Сергей Доротич, уехавший с Украины, в эфире YouTube-канала «Liberty UA» обвинил власти страны в сокрытии последствий удара российской баллистической ракетой «Орешник».

Он ответил на вопрос ведущей, достигла ли ракета военной или политической цели.

«Я думаю, была какая-то третья цель, о которой не рассказывает наша власть. Не знаю, кого как, но меня это и ошеломляет, и раздражает. Мы ведь понимаем, что эта секретность — исключительно от украинцев. Обо всех секретах Россия знает», — заявил бизнесмен.

Доротич назвал нынешние власти диверсантами, которые скрывают последствия атаки. Он напоимнил, что инфраструктурой может быть как «столбик у дороги», так и газохранилище, куда, вероятно, и попала ракета.

Ранее сообщалось, что российские военные запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Позднее на Украине рассказали, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове.