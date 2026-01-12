Во Франции высмеяли ответ МИД на пост Медведева

Филиппо сравнил реакцию МИД Франции на пост Медведева с реакцией 11-летнего

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил с реакцией ребенка комментарий Министерства иностранных дел (МИД) Франции, которое ответило на публикацию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликовавшего кадры удара «Орешника» по Украине. Политик высмеял заявление внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети X.

Речь идет о комментарии МИД Франции на странице French Response, предназначенной для ответов на посты других пользователей. Внешнеполитическое ведомство сыронизировало над публикацией Медведева, сопроводив ее словами «Пожалуйста, бойтесь Россию».

«[Задача по поддержанию] связей с общественностью французского МИД возложена на какого-то 11-летнего ребенка?!» — задался вопросом Филиппо.

Ранее Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области в качестве предупреждения тем, кто продвигает идею размещения западных войск на Украине. В своем посте он напомнил, что Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на территории Украины.