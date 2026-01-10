Реклама

13:57, 10 января 2026Россия

Медведев показал видео удара «Орешником» по Украине

Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: @MedvedevRussiaE

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области в качестве предупреждения тем, кто продвигает идею размещения западных войск на Украине. Соответствующие кадры он выложил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

В своем посте он напомнил, что Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на территории Украины.

«Но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макронприм. "Ленты.ру".) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите», — написал он.

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Тем временем на Западе назвали удар «Орешником» предупреждением союзникам Киева, которые высказывали намерение разместить свои войска на территории Украины.

