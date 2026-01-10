Медведев показал видео удара «Орешником» по Украине

Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области в качестве предупреждения тем, кто продвигает идею размещения западных войск на Украине. Соответствующие кадры он выложил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

В своем посте он напомнил, что Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на территории Украины.

«Но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. "Ленты.ру".) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите», — написал он.

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Тем временем на Западе назвали удар «Орешником» предупреждением союзникам Киева, которые высказывали намерение разместить свои войска на территории Украины.