Землю из дела об афере главы российского города вернули законному владельцу

Суд обязал «ССК Крымск» вернуть муниципалитету незаконно присвоенную землю

Арбитражный суд Краснодарского края обязал застройщика «ССК Крымск» вернуть незаконно присвоенные земли в собственность муниципалитета. Спорные участки фигурируют в деле об афере главы города Крымска Яниса Будагова, уточняется в материалах суда.

По решению суда девелопер должен вернуть законному владельцу 34 земельных участка, которые расположены в Крымске. Уточняется, что участки должны быть свободны от построек и личного имущества — передать их нужно в течение 30 дней после того, как решение вступит в силу.

Суд указал, что это же решение является основанием для аннулирования записей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о праве собственности этих участков. В исках к ИП Лукьянову и ИП Мелишеву — отказано, добавили в суде.

Ранее краснодарский суд арестовал Яниса Будагова за аферу с участком земли под строительство многоэтажки. По версии следствия, глава российского города заключил с бизнесменом договор купли-продажи, согласно которому земельный участок рыночной стоимостью не менее 99 миллионов рублей был реализован за 5,2 миллиона рублей. Позднее этот участок продали представителю застройщика за 150 миллионов рублей.