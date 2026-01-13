Реклама

Россия
12:13, 13 января 2026Россия

Армия России ответила массированным ударом на атаки Украины по гражданским объектам

Минобороны России отчиталось об ответном ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской области ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударила по одной из теплоэлектроцентралей, в результате чего оказались обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Кроме того, взрывы слышали в Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. В Одессе цель была поражена беспилотниками «Герань».

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

