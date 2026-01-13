Армия России ответила массированным ударом на атаки Украины по гражданским объектам

Минобороны России отчиталось об ответном ударе по объектам ВПК Украины

Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской области ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударила по одной из теплоэлектроцентралей, в результате чего оказались обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Кроме того, взрывы слышали в Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. В Одессе цель была поражена беспилотниками «Герань».

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.