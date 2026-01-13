Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:42, 13 января 2026Культура

Автор «Игры престолов» намекнул на новые экранизации книг о Вестеросе

Автор «Игры престолов» Мартин заявил, что есть еще много историй для экранизаций
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Игра престолов»

Автор серии романов «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин намекнул, что фанатов «Игры престолов» ждут новые проекты во вселенной сериала. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Писатель заявил, что героев грядущего приквела «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» ждут новые приключения. «Есть еще много историй, которые можно рассказать о Дункане и Эгге, об их образовании и о том, что ждет их в будущем», — пояснил он.

Известно, что премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» состоится 18 января 2026 года. В центре сюжета — межевой рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный ученик Эгг (Декстер Сол Анселл). Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

Ранее британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», заявил, что был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. Петицию с таким требованием в 2019 году подписали 1,8 миллиона зрителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Моделей Onlyfans лишили рейса за пьяную йогу в аэропорту

    Иглесиаса обвинили в изнасилованиях и избиении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok