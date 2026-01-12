Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:42, 12 января 2026Культура

Звезда «Игры престолов» жестко ответил на призыв переснять финал сериала

Кит Харингтон заявил, что его разозлили призывы переснять финал «Игры престолов»
Ольга Коровина

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Тогда в Сети появилась петиция с требованием переснять финальные эпизоды с привлечением других, «более компетентных» сценаристов. Петицию подписали 1,8 миллиона человек.

«Меня это по-настоящему разозлило. Как вы смеете? Я думаю, что такой уровень идиотизма может возникнуть только в социальных сетях», — заявил Харингтон. Актер добавил, что сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс потратили много сил на создание достойного финала шоу.

После появления петиции глава HBO Кейси Блойс отмечал, что она свидетельствует лишь об энтузиазме зрителей и их любви к сериалу. По его словам, призывы переснять сезон никогда всерьез не рассматривались создателями.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее стало известно, что премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который является приквелом «Игры престолов», состоится 18 января 2026 года. Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Умер бывший тренер «Алании»

    Полиция Финляндии освободила задержанное судно с россиянами

    Главу МО Британии раскритиковали из-за слов о «похищении» Путина

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok