Звезда «Игры престолов» жестко ответил на призыв переснять финал сериала

Кит Харингтон заявил, что его разозлили призывы переснять финал «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», был возмущен из-за требований переснять финальный сезон сериала. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Восьмой сезон «Игры престолов» вышел в 2019 году и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Тогда в Сети появилась петиция с требованием переснять финальные эпизоды с привлечением других, «более компетентных» сценаристов. Петицию подписали 1,8 миллиона человек.

«Меня это по-настоящему разозлило. Как вы смеете? Я думаю, что такой уровень идиотизма может возникнуть только в социальных сетях», — заявил Харингтон. Актер добавил, что сценаристы Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс потратили много сил на создание достойного финала шоу.

После появления петиции глава HBO Кейси Блойс отмечал, что она свидетельствует лишь об энтузиазме зрителей и их любви к сериалу. По его словам, призывы переснять сезон никогда всерьез не рассматривались создателями.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее стало известно, что премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который является приквелом «Игры престолов», состоится 18 января 2026 года. Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».