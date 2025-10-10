Опубликован трейлер нового приквела «Игры престолов»

Премьера сериала-приквела «Игры престолов» состоится 18 января

Премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь», который является приквелом «Игры престолов», состоится 18 января 2026 года. Официальный трейлер шоу появился на YouTube-канале HBO Max.

В центре сюжета — межевой рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный ученик Эгг (Декстер Сол Анселл). Рыцарь и оруженосец путешествуют и помогают нуждающимся. Проект расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона». Первый сезон будет состоять из шести серий.

Ранее американский писатель Джордж Мартин расплакался, увидев возрожденный вид волков, которые стали прообразом «лютоволков» в его серии романов «Песнь Льда и Огня».