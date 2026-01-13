Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной

Актер Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с Джиджи Хадид

Американский актер Брэдли Купер пропустил премию «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной — моделью Джиджи Хадид. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо церемонии 51-летний артист отправился на романтический ужин в популярный у звезд ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике. Папарацци запечатлели его в серой футболке с символикой команды «Филадельфия Иглз» и синих джинсах с потертостями.

В свою очередь, 30-летняя манекенщица надела белую кофту, голубые брюки из денима прямого кроя и коричневые ботинки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и взяла с собой сумку бренда Miu Miu.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Брэдли Купер решил отложить предложение Джиджи Хадид по неожиданной причине.