Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:11, 13 января 2026Ценности

Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной

Актер Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус» ради свидания с Джиджи Хадид
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Hollywood Curtain / Backgrid / Legion-Media

Американский актер Брэдли Купер пропустил премию «Золотой глобус» ради свидания с возлюбленной — моделью Джиджи Хадид. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо церемонии 51-летний артист отправился на романтический ужин в популярный у звезд ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике. Папарацци запечатлели его в серой футболке с символикой команды «Филадельфия Иглз» и синих джинсах с потертостями.

В свою очередь, 30-летняя манекенщица надела белую кофту, голубые брюки из денима прямого кроя и коричневые ботинки. Также она уложила волосы в гладкий пучок, нанесла макияж в естественной цветовой гамме и взяла с собой сумку бренда Miu Miu.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Брэдли Купер решил отложить предложение Джиджи Хадид по неожиданной причине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Роспотребнадзор направил специалистов в Новокузнецк после массовой гибели младенцев

    Вучич высказался о планах Трампа на Гренландию фразой «ящик Пандоры открыт»

    Огромная глыба льда с крыши рухнула на россиянку

    Перечислены диагнозы всех умерших в больнице Новокузнецка младенцев

    Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

    Экономику России сочли бесперспективной

    Рада уволила главу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok