Брэдли Купер решил отложить предложение Джиджи Хадид по неожиданной причине

Radar Online: Актер Брэдли Купер отложил предложение Хадид из-за страха брака
Актер Брэдли Купер решил отложить предложение модели Джиджи Хадид по неожиданной причине. Соответствующая информация опубликована на сайте Radar Online со ссылкой на источник из окружения пары.

По словам инсайдера, 50-летний артист отложил идею жениться на возлюбленной из-за страха брака. «Он идеалистически относится к браку своих родителей, который был нерушим до смерти отца в 2011 году, поэтому ему трудно решиться на этот шаг», — пояснил он.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что актера пугает мысль о долгосрочных обязательствах. При этом известно, что мать Хадид настаивает на свадьбе дочери и ее избранника.

«Иоланда видит, как сильно Джиджи обожает Брэдли, и она хочет видеть свою девочку счастливой и в безопасности — и как можно скорее», — заключил источник.

В январе были раскрыты подробности о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Отмечалось, что пара была серьезно настроена по отношению друг к другу, однако на новые шаги пока не решалась.

