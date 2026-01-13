Реклама

Экономика
12:57, 13 января 2026Экономика

Два десятка стран отказались от российской пшеницы

РЗС: Число стран-покупателей российской пшеницы упало с 69 до 49
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Экспорт основных видов российских зерновых культур упал на 17,6 процента. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Российский зерновой союз (РЗС).

Оказалось, что в первой половине сельхозгода (июль-декабрь 2025 года) Россия отгрузила на экспорт 33,9 миллиона тонн данной продукции. Год назад речь шла о 41,2 миллиона тонн. По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, доля пшеницы составила 82,5 процента, или 27,9 миллиона тонн. Это на 14 процентов меньше, чем в прошлом сезоне, когда удалось экспортировать 32,5 миллиона тонн. Кроме того, почти на 29 процентов упали отгрузки ячменя и на 11,7 процента — кукурузы.

Главной причиной такой динамики называют острую конкуренцию на мировом рынке. По словам Тюриной, в июле-декабре 2025 года российскую пшеницу покупали 49 стран, хотя в аналогичном периоде 2024 года их количество достигало 69.

Список основных покупателей этого товара возглавил Египет, купивший 5,35 миллиона тонн пшеницы, или на 21 процент меньше, чем в июле-декабре 2024 года. Поставки в Турцию увеличились почти в два раза, до 4,234 миллиона тонн. Бангладеш снизила закупки на треть, до 1,833 миллиона тонн.

Кроме того, упал экспорт в Алжир и Марокко, что специалисты связывают с переориентацией этих государств на европейскую пшеницу.

Российский ячмень, по словам Тюриной, в первой половине сезона отгружался в 18 стран, хотя год назад их было 24.

В конце осени минувшего года сообщалось, что в октябре 2025 года экспортные отгрузки основных видов российских зерновых упали на 20 процентов.

