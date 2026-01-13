Реклама

Голый турист вывалился из окна седьмого этажа отеля в Таиланде и выжил

Обнаженный 63-летний турист из Бельгии выпал из окна гостиницы в Паттайе
Александра Статных

Отдыхавший в Таиланде 63-летний турист из Бельгии был найден обнаженным под окнами гостиницы. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел утром 13 января на улице Сой Буакхао в Паттайе. Очевидцы сообщили, что голый иностранец вывалился из окна седьмого этажа отеля. Мужчина выжил и позвал на помощь.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавший выпал из окна своей комнаты. Сперва он упал на навес, затем рухнул на землю и получил серьезные травмы. Спасатели оказали путешественнику первую помощь и доставили его в больницу.

На данный момент офицеры выясняют причины инцидента. В номере пострадавшего не зафиксировано следов драки. Расследование продолжается.

Ранее бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии. 69-летний мужчина имел двойное гражданство и жил на судне.

    Обсудить
