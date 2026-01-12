Реклама

Бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии

The Sun: Туриста нашли бездыханным на его собственной яхте на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kate Sfeir / Shutterstock / Fotodom

Бездыханного туриста из Великобритании нашли на его собственной яхте на Пхукете (Таиланд). Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что 69-летний мужчина имел также и австралийское гражданство. Местные жители рассказали, что он жил на яхте Synergy Sydney около 10 лет и путешествовал на ней между популярным курортом Азии и Малайзией. Первым о нем забеспокоился знакомый-немец по имени Маттиас Лепке. Он решил проверить судно, которое стояло на якоре у пляжа Кхао Кхад 11 января. Уточняется, что он не видел друга несколько дней, что и вызвало беспокойство.

В итоге туриста обнаружили бездыханным в каюте на носу корабля. Полиция сообщила, что он пролежал там около двух дней. Правоохранители также исключили насильственные действия в отношении туриста.

11 января россиянка не выжила в результате столкновения туристического катера с рыболовецким судном в Таиланде. Еще 23 туриста из России были госпитализированы.

