17:23, 11 января 2026

Названо число госпитализированных на Пхукете после крушения катера россиян

Генконсул: На Пхукете после крушения катера госпитализированы 23 россиянина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Генконсул в таиландской островной провинции Пхукет Егор Иванов назвал число россиян, госпитализированных после столкновения прогулочного катера с рыболовецким судном. Его цитирует ТАСС.

По предварительной информации, говорит Иванов, на борту катера находилось 33 гражданина России, из них госпитализировано 23 человека. Их с травмами различной степени тяжести отвезли в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывают медицинскую помощь. Кроме того, на судне присутствовали граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран.

Генконсул подтвердил, что от полученных в аварии травм скончалась россиянка 2008 года рождения.

Авария произошла 11 января около 8 часов утра. На борту туристического катера находились 52 туриста и 3 члена экипажа. Из-за сильного удара нос катера был уничтожен, судно ушло под воду, и 55 человек оказались в море. В крушении погибла 18-летняя россиянка Елизавета Старых.

