Киев предупредили о скорой «катастрофе»

Welt: Киев стоит на грани катастрофы из-за ударов России по электростанциям

Киев находится на грани катастрофы из-за ударов России по энергетический инфраструктуре города. Об этом предупредил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. В тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы. Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что киевляне растеряны из-за бездействия властей, которые одновременно призывают жителей покидать город и уверяют, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что 13 января в украинской столице ожидаются масштабные отключения электроэнергии. По прогнозам крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины «ДТЭК», в Киеве будут отключать свет от 8,5 до 15,5 часа в сутки.