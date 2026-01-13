Модель из ревности разбила голову российской блогерши в клубе на Бали

Модель из ревности разбила голову российской блогерши Фадеевой в клубе на Бали

Модель из Казахстана из ревности покалечила российскую блогершу и фотографа Карину Фадееву на острове Бали. Об этом пострадавшая рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер отдыхала с подругами в клубе, не контактируя с другими посетителями заведения. По ее словам, за соседним столом сидело несколько мужчин и одна девушкой, которая конфликтовала с одним из парней в течение вечера. «Я видела ее мельком, не разговаривала с ними, не конфликтовала и не пересекались», — пояснила россиянка.

Через несколько часов Фадеева вместе с приятельницами решили уходить, но когда девушка шла к выходу, неожиданно упала в обморок. Позже выяснилось, что она потеряла сознание из-за удара прилетевшего в нее тяжелого предмета, который разбил ей голову. После обморока блогерша пришла в себя уже в машине скорой помощи, куда ее занесли сотрудники бара.

Я не видела, как в меня что-то летит. Это было абсолютно неожиданно. Потом мне сказали, что мне в голову прилетел тяжелый предмет — предположительно стеклянная бутылка или настольный светильник. Я упала и отключилась Карина Фадеева

В больнице врачи диагностировали у туристки рассечение головы и губы, а также сильную кровопотерю. Медики зашили голову девушки и прописали ей антибиотики и обезболивающие. Фотограф призналась, что до сих пор страдает от головных болей. Кроме того, у нее не слышит правое ухо.

По словам Фадеевой, нападавшей оказалась модель из Казахстана по имени Гульнара. Манекенщица якобы приревновала возлюбленного Вячеслава к блогерше и бросила в нее тяжелую металлическую лампу. После этого пара скрылась с места происшествия.

Впоследствии близкие пострадавшей встретились с предполагаемой нападавшей, найдя ее профиль в соцсетях, однако девушка не выразила раскаяния по поводу произошедшего. Позже представители модели вышли на связь с Фадеевой и принесли извинения, не предложив возместить моральный и физический ущербы.

В соцсетях российская блошерша подчеркнула, что намерена судиться не только с обидчицей, но и с руководством бара, которое не вызвало полицию во время нападения и долго отказывалось предоставлять записи видеонаблюдения. На кадрах с камер четко видно, как в девушку прилетела лампа, ставшая причиной обморока. Именно это видео стало одним из ключевых доказательств случившегося.

